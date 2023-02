POL-PDNR: Betrugsversuche Cyberkriminalität

Bad Hönningen (ots) - Am Mittwochmittag befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer die L 254 in Fahrtrichtung Weißfeld. In der Gemarkung Bad Hönningen kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Mann an, der rechte vordere Reifen sei geplatzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung ...

