POL-RBK: Kürten/Bergisch Gladbach - Werkzeuge aus zwei Handwerkerfahrzeugen gestohlen

Kürten/Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (25.04.) wurden Diebstähle aus zwei Handwerkerfahrzeugen in Kürten und Bergisch Gladbach angezeigt.

In Bergisch Gladbach verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (24.04.) gegen 17:30 Uhr und Dienstagmorgen (25.04.) gegen 06:30 Uhr in der Scheidtbachstraße Zutritt zu einem Handwerkerfahrzeug. Mittels Aufbohren des Fahrzeugtürschlosses drangen sie in den Kastenwagen der Marke Ford ein und entwendeten diverse Werkzeuge, unter anderem eine Akkuflex, einen Akkustaubsauger sowie ein Kältemanometer.

In Kürten-Herweg wurde in der gleichen Zeit das Schloss eines an der Kölner Straße geparkten Kastenwagens der Marke Opel aufgebohrt und ebenfalls Werkzeuge aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Unter dem Diebesgut waren mehrere Bohrmaschinen, Akkuschrauber und mehrere Winkelschleifer.

Der Gesamtwert der Beute aus beiden Diebstählen wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer jeweils geschätzten mittleren dreistelligen Höhe.

Die Polizei hat zwei Strafanzeigen aufgenommen und sucht nun in beiden Fällen Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Tatorte beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise für die beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

