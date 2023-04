Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte Täter entwenden Toyota RAV

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochmorgen (26.04.) meldete ein Bergisch Gladbacher den Diebstahl seines Firmenfahrzeugs der Marke Toyota. Das Fahrzeug hatte er am Dienstagabend (25.04.) vor seinem Haus an der Straße Braunsberg abgestellt. Als er am nächsten Morgen (26.04.) losfahren wollte, bemerkte er, dass sein Pkw nicht mehr dort stand. Der Polizei gegenüber gab der Geschädigte an, dass seine mit dem Auto gekoppelte App in der Nacht zu Mittwoch gegen 02:19 Uhr die Betätigung mehrerer Funktionen des Pkw gemeldet hatte. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich dabei um den Tatzeitpunkt handelt. Im Fahrzeuginneren hatten sich mehrere persönliche Dokumente befunden.

Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen circa zweieinhalb Jahre alten weißen Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen GL-RI 26. Der aktuelle Fahrzeugwert wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Eine Sachfahndung nach dem Fahrzeug und den Dokumenten wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Toyotas machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell