Ulm (ots) - Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft / Die Polizei nahm am Dienstag in Blaubeuren einen Verdächtigen auf der Flucht vorläufig fest. Ein 20-Jähriger Tatverdächtiger soll für einen Einbruch in Blaubeuren verantwortlich sein. Der ereignete sich am Dienstag in der Württemberger Straße. Gegen ...

mehr