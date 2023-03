Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei:

Ulm (ots)

Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft / Die Polizei nahm am Dienstag in Blaubeuren einen Verdächtigen auf der Flucht vorläufig fest.

Ein 20-Jähriger Tatverdächtiger soll für einen Einbruch in Blaubeuren verantwortlich sein. Der ereignete sich am Dienstag in der Württemberger Straße. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruchsalarm in einem Geschäft verständigt. Die Polizei kam mit mehreren Streifen und umstellte das Gebäude. Schnell war klar, dass tatsächlich ein Einbruch stattgefunden hatte. Denn die Schiebetüren am Haupteingang standen offen und eine männliche Person hatte sich laut Zeugen kurz zuvor noch in dem Geschäft aufgehalten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fiel einer Polizeistreife in unmittelbarer Nähe des Tatortes ein junger Mann auf einem Fahrrad auf. Der flüchtete in Richtung der Bahngleisüberführung. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und kontrollierten den Radfahrer. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um den mutmaßlichen Einbrecher handelte. Der hatte die Tat wohl alleine begangen.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnte zahlreiches Diebesgut und Einbruchswerkzeug festgestellt werden. Die Elektronikartikel im Wert von rund 2.000 Euro dürfte er zuvor in dem Geschäft entwendet und in einer Sporttasche verstaut haben. Da sich der junge Mann nicht ausweisen konnte, wurde er zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Hier wurde festgestellt, dass der Festgenommene unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Der 20-Jährige, der den Behörden bereits aus zurückliegenden Fällen bekannt ist, wurde am Dienstag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl gegen den Mann. Der 20-Jährige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei dauern an.

