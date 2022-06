Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schaden an rotem VW Golf - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Michelbach

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl eines Kennzeichens von und der Sachbeschädigung an einem roten VW Golf und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Golf parkte zur Tatzeit am Samstag, 11. Juni, zwischen 19.30 und 22 Uhr, vor dem Anwesen Michelbacher Straße 2 a. Als die Fahrerin nach dem Besuch des Hoffestes zu ihrem Auto zurückkehrte bemerkte sie sofort das fehlende hintere Kennzeichen. Es lag weder unter dem Auto noch in der unmittelbaren Nähe. Die Fahrerin stellte am Kofferraum des Autos zudem zwei Kratzer und eine faustgroße Delle fest. Aufgrund des stattfindenden Hoffestes hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise durch Zeugen. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

