Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann fährt unter Alkoholeinfluss gegen Straßenlaterne

Remptendorf (ots)

Am Sonntagabend verursachte ein 71-Jähriger einen Unfall in Remptendorf. Der Mann befuhr die Straße An der Leith aus Richtung Stallanlage kommend und stieß aus zunächst unklarer Ursache mit einem Laternenmast am Straßenrand zusammen. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Atemalkohol bemerkt- eine durchgeführte Messung ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Um den genauen Alkoholwert zum Unfallzeitpunkt zu bestimmen, wurden zwei Blutprobenentnahmen im Krankenhaus durchgeführt. Das Fahrzeug des 71-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der nunmehr Beschuldigte wurde abschließend an eine Bekannte in Obhut übergeben, sein Führerschein wurde sichergestellt.

