Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 23-Jähriger beleidigt und schlägt unter Alkoholeinfluss Personen

Sonneberg (ots)

In der Bahnhofstraße in Sonneberg gerieten am frühen Samstagmorgen mehrere Personen aneinander. Es stellte sich dann heraus, dass nach bereits vorangegangenen Belästigungen / Beleidigungen durch einen 23-Jährigen kurze Zeit später eine 17-Jährige durch den mit über 2,8 Promille Alkoholisierten geschlagen wurde. In Anbetracht der Umstände, sowie um weitere Straftaten zu unterbinden, wurde der junge Mann der Sonneberger Polizeidienststelle zugeführt. Er muss sich nun u.a. aufgrund Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung verantworten.

