POL-RE: Bottrop: Täter flüchten nach Überfall ohne Beute

Recklinghausen (ots)

Auf der Pelsstraße ist am Dienstagabend eine Tankstellen-Mitarbeiterin überfallen und leicht verletzt worden. Die 30-Jährige aus Bottrop wurde gegen kurz nach 20 Uhr beim Abschließen der Tankstelle von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht. Der Täter war plötzlich da, als die Frau gerade das Gebäude über einen Seiteneingang verlassen wollte. Der Mann forderte die Mitarbeiterin auf, wieder herein zu gehen und die Kasse zu öffnen. Die Frau wehrte sich, so dass es ihr schließlich gelang, sich ins Gebäude zu "retten" und die Tür von innen zu verschließen. Bei dem Gerangel wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Wie sich durch weitere Ermittlungen - unter anderem dank Zeugenangaben - herausstellte, war der Täter nicht alleine. Ein anderer Mann stand offenbar "Schmiere". Beide Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Im Wenkendiek.

Beschreibung der Männer:

"Haupttäter": etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß, braune Augen, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit einem roten Hoodie, einer schwarzen Kappe mit silbernem Emblem, einem roten Schal (über den Mund gezogen), einer dunklen (vermutlich blauen) Jeans und weißen Turnschuhen. Der mutmaßliche "Komplize" war ebenfalls etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß und hatte braune Augen. Er trug eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze, eine dunkle Hose, weiße Turnschuhe und hatte einen weißen Schal bzw. ein weißes Tuch über den Mund gezogen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Überfall machen kann, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

