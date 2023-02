Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Verletzte bei Lkw-Unfall auf Königsberger Allee

Recklinghausen (ots)

Auf der Königsberger Allee - in der Nähe der A31 - sind am Montagnachmittag zwei Lkw zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus Recklinghausen gegen 15.15 Uhr plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Lkw-Fahrer aus Bochum. Der 43-Jährige wurde schwer, der 61-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste bis in den Abend hinein zwischen der Baumbachstraße und der A31 gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

