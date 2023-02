Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbruch in Lebensmittelautomaten

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, brachen unbekannte Täter an der Rekener Straße einen Lebensmittelautomaten auf und entwendeten das Bargeld. An dem Automaten entstand dabei 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell