Polizei Aachen

POL-AC: Falsche STAWAG-Mitarbeitende unterwegs

StädteRegion Aachen (ots)

In den vergangenen Tagen kommt es vermehrt zu Betrugsfällen, bei denen sich Personen als Mitarbeiter der örtlichen Stadtwerke STAWAG ausgeben.

Dabei sind bisher vor allem Örtlichkeiten und Straßen der Stadt Aachen in der Nähe von Baustellen betroffen. Die Täter erwecken den Anschein, als müssten sie aufgrund einer Baustelle Wasserleitungen überprüfen und verschaffen sich so Zutritt zur Wohnung der Anwohnenden. Anschließend verwickeln sie die Person in ein Gespräch und entwenden wertvolle Gegenstände oder Bargeld aus der Wohnung. Es sind bereits hohe Schadenssummen entstanden.

Die Polizei Aachen rät Ihnen:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Ihr Wasserversorger informiert Sie zuvor darüber, wenn ein Mitarbeitender zu Ihnen nach Hause kommen, um Leitungen zu kontrollieren! - Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der zuständigen Firma bzw. Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

Einer der Täter wird als kräftig beschrieben, der andere soll deutlich größer sein. Hinweise dazu nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat telefonisch unter der Rufnummer 0241 9577 31301, außerhalb der Geschäftszeiten unter 0241 9577 34210 oder per Mail an kk13.aachen@polizei.nrw.de entgegen.(kg)

