POL-RTK: Bekleidungsgeschäft überfallen +++ Picknickbank in den Weinbergen beschädigt

1. Bekleidungsgeschäft überfallen,

Idstein, Löherplatz, 20.06.2023, 16.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag hat ein mit einem Messer bewaffneter Täter in Idstein ein Bekleidungsgeschäft überfallen. Der Räuber betrat gegen 16.30 Uhr das Geschäft am Löherplatz, bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend ergriff der Täter mit dem aus der Kasse erbeuteten Bargeld zu Fuß die Flucht. Die eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte bislang nicht zu seiner Ergreifung. Der Räuber soll etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein und dunkelblonde kurz geschnittene Haare (Igelschnitt) gehabt haben. Getragen habe er ein weißes T-Shirt und eine graukarierte lange Hose. Hinweise zur Tat und zum Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Picknickbank in den Weinbergen beschädigt, Eltville, Hattenheim, 16.06.2023, 19.00 Uhr bis 17.06.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum vergangenen Freitag in den Weinbergen im Bereich von Hattenheim eine Picknickbank beschädigt. Der durch die Vandalen entstandene Sachschaden wird auf rund 1.800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

