POL-WAF: Beckum-Roland. Brandursache ermittelt Ergänzung zur Pressemitteilung vom 18.5.2023, 12.30 Uhr

Warendorf (ots)

Am Freitag, 19.5.2023 erfolgte die weitere Spurensicherung in der Obergeschosswohnung des Zweifamilienhauses an der Augustastraße in Roland. Am Donnerstag, 18.5.2023 hatte ein Bewohner gegen 7.00 Uhr eine starke Rauchentwickelung festgestellt und die Feuerwehr informiert. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Körper. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich hierbei um den 36-jährigen Bewohner der Wohnung handeln. Der Brand in dem Wohnzimmer der Wohnung dürfte durch fahrlässiges Handeln entstanden sein.

