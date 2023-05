Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in Turnhalle

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Mittwochabend (17.5.2023) und Freitagmorgen (19.5.2023) in eine Turnhalle an der Alverskirchener Straße in Everswinkel ein. Der oder die Täte dürften sich einige Zeit in der Halle der Verbundschule aufgehalten haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell