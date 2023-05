Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisierter Fahrradfahrer fuhr gegen Pkw und verletzte sich

Warendorf (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer fuhr am Donnerstag, 18.5.2023 gegen 3.30 Uhr auf der Dreibrückenstraße in Warendorf gegen einen Pkw und verletzte sich. Der 20-Jährige war auf der Dreibrückenstraße in Richtung Dr.-Rau-Allee unterwegs und kam nach rechts von der Straße ab. Dadurch fuhr er gegen das geparkte Auto und wurde auf die Heckscheibe geschleudert, die zersprang. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann alkoholisiert war. Rettungskräfte brachten den Warendorfer in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen behandelt und ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

