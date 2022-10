POL-K: 221012-2-LEV Zeugensuche nach Raubüberfall auf Spielhalle

Köln (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (12. Oktober) haben Polizisten mit Unterstützung des Diensthundes "Zeus" einen mutmaßlichen Garageneinbrecher (34) in der Straße "Am Magerhof" in Köln-Meschenich überwältigt. Ein 21 Jahre alter Anwohner hatte gegen 0.20 Uhr durch einen Spalt eines geschlossenen Garagentores ein verdächtiges Taschenlampenlicht beobachtet. Er ...

