Polizei Köln

POL-K: 221011-4-K Duo auf E-Scooter erfasst Radfahrerin - schwerverletzt

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer (15) und seinem Mitfahrer (16) auf dem Roncalliplatz in der Kölner Innenstadt ist am Montagnachmittag (10. Oktober) eine Citybikerin (52) mit einer Knieverletzung in eine Klinik eingeliefert worden.

Zeugenaussagen zufolge waren die beiden Jugendlichen gegen 17 Uhr zu zweit auf dem Leih-Scooter entlang des Bauzauns auf der Platzfläche unterwegs, als sie mit der in Richtung der Straße " Am Hofe" fahrenden Frau zusammenprallten. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin auf den Asphalt. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang aufgenommen. (al/mw)

