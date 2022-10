Polizei Köln

POL-K: 221012-1-K Polizeihund "Zeus" stellt mutmaßlichen Einbrecher in Garage

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (12. Oktober) haben Polizisten mit Unterstützung des Diensthundes "Zeus" einen mutmaßlichen Garageneinbrecher (34) in der Straße "Am Magerhof" in Köln-Meschenich überwältigt.

Ein 21 Jahre alter Anwohner hatte gegen 0.20 Uhr durch einen Spalt eines geschlossenen Garagentores ein verdächtiges Taschenlampenlicht beobachtet. Er verständigte den befreundeten Garageneigentümer (44) sowie die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte forderten den Verdächtigen auf, aus der mit Kartons zugestellten Garage zu kommen und drohten den Einsatz des Diensthundes an. Der 34-Jährige ignorierte die Anweisungen der Polizisten. Angeleint lief Zeus in die Garage und baute sich bellend vor dem Unbekannten auf. Als der Tatverdächtige mehrfach nach dem Tier trat, biss der Schutzhund zu. Polizisten legten dem Kölner Handfesseln an. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Leichtverletzte ab. Er ist bereits mit der Begehung von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. (cr/cs)

