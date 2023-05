Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel - Ohne Führerschein, zu schnell und unter Einfluß von Betäubungsmitteln

Warendorf (ots)

Everswinkel

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle sollte ein 29-jähriger aus Bad Salzuflen am 18.05.23, gegen 19.24 Uhr auf der L 793 in Höhe Everswinkel angehalten werden. Zu diesem Zweck gab ein Polizeibeamter Anhaltezeichen. Der 29-jährige wurde kurz langsamer, erhöhte dann aber die Geschwindigkeit und fuhr auf den Polizeibeamten zu. Dieser sprang zur Seite und verhinderte so eine Kollision. Der Tatverdächtige flüchtete mit einem Renault Clio weiter in Richtung Münster. Im Rahmen der sofortigen Fahndung nach dem flüchtigen PKW konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug und den Tatverdächtigen versteckt hinter einem Gebüsch an der L 585 auffinden. Ein aufmerksamer Bürger hatte den Beamten zuvor die Fluchtrichtung gezeigt. Im Fahrzeug befand sich der Bad Salzuflener. Der 29-jährige hatte vor Fahrtantritt Drogen konsumiert und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der PKW wurde sichergestellt. Am Fahrzeug wurden zudem frische Unfallspuren festgestellt. Der 29-jährige hatte im Rahmen der Flucht auf der Kreuzung L 793 / L 585 eine Verkehrsinsel überfahren und diese dabei beschädigt. Durch den Unfall war sein Vorderreifen geplatzt und die Felge beschädigt worden. Der Beschuldigte fuhr nach dem Unfall mit dem Fahrzeug noch über eine Grünfläche und versteckte sich dann hinter dem o.g. Gebüsch.

Der Zeuge, der den Kollegen mittels Handzeichen die Fluchtrichtung des Beschuldigten angab, wird gebeten sich mit der Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 02581/600332 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell