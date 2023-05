Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 17.05.2023, ereignete sich um 19.00 Uhr auf der B 51 in Ostbevern ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. In Höhe einer Einmündung, welche in die Bauernschaft Überwasser führt, beabsichtigte ein 26-jähriger Pkw-Führer aus Ostbevern nach links abzubiegen. Hierzu hielt er sein Fahrzeug zunächst auf der Fahrbahn an. Einer nachfolgenden, 43-jährigen Telgterin gelang es nicht mehr ihren Pkw rechtzeitig zu bremsen. Sie fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführende leicht verletzt.

