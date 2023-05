Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pkw fährt gegen Verkehrszeichen, Fußgängerin verletzt sich bei Sturz

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 17.05.2023, um 18.25 Uhr, kam es auf der Straße Lienener Damm in Ostbevern zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw den Lienener Damm von Ostbevern aus kommend in Richtung Norden. In Höhe der Einmündung mit der Straße Lohburg trat plötzlich eine 79-jährige Frau aus Ostbevern auf die Fahrbahn, die ihr Fahrrad über die Straße schob. Um einen Zusammenstoß mit der Frau zu verhindern, wich der Pkw-Führer nach links aus und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Er blieb unverletzt. Die 79-jährige Fußgängerin erschrak sich durch den Verkehrsunfall so sehr, dass sie stürzte und sich hierbei Verletzungen zu zog. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

