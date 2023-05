Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickbetrüger vermehrt unterwegs - Präventionshinweise

Stuttgart (ots)

Die Polizei Stuttgart warnt aus aktuellem Anlass: Nachdem erneut eine Seniorin am Freitagmittag (05.05.2023) gegen 12.15 Uhr Opfer eines Trickbetrügers geworden und um ihr Hab und Gut gebracht worden ist (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 06.05.2023 unter https://t1p.de/4a5q2), ergeht die Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger, dass sie ihre Angehörigen über die Betrugsmasche "falsche Handwerker" und "falsche Mitarbeitende von Handwerksbetrieben sowie Hausverwaltungen" oder auch "falsches Personal der Stadtwerke", informieren und sensibilisieren. In der letzten Zeit gehen vermehrt Anzeigen ein, bei denen sich Täter als angebliche Handwerker, Mitarbeitende von Handwerksbetrieben sowie Hausverwaltungen" oder auch als angebliches Personal der Stadtwerke" ausgeben und so überwiegend ältere Menschen bestehlen. Bei dieser perfiden Masche verschaffen sich die Betrügerinnen und Betrüger unter einem Vorwand Zugang zu Wohnhäusern oder Wohnungen, indem sie bei den Bürgerinnen und Bürgern klingeln oder sie bereits vor der Haustüre abfangen. So gelangen die angeblichen Handwerker schließlich in die Wohnungen. Dort lenken die Täter die Bewohner ab und entwenden nebenbei Geld sowie Wertgegenstände. In diesem Zusammenhang konnten in den Stadtteilen Bad Cannstatt, Vaihingen, Weilimdorf, Feuerbach und Süd eine Häufung gleichgelagerter Fälle festgestellt werden.

Zeugen oder weitere Geschädigte, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Beachten Sie zudem die nachfolgenden Verhaltenshinweise:

- Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch wenn diese eine angebliche Vertretung sein soll.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort. Sehen Sie sich Besucher durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an. Machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung nur herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke.

- Fragen Sie notfalls beim Vermieter oder der Hausleitung nach, ob die Firma bekannt ist und ein entsprechender Auftrag vorliegt.

- Achten Sie darauf, ob die Person Arbeitskleidung trägt und Werkzeug dabeihat. Lassen Sie sich gegebenenfalls einen Firmenausweis zeigen.

- Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie bis dahin eine Vertrauensperson oder jemand aus der Nachbarschaft hinzu.

- Gehen Sie sicher, dass die Wohnungstüre geschlossen ist, damit keine weiteren Personen in Ihre Wohnung kommen.

- Lassen Sie sich weder ablenken noch die Personen alleine in Ihren Wohnräumen arbeiten.

- Schließen Sie grundsätzlich Bargeld und Wertsachen immer weg.

- Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

- Zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Wahrnehmungen oder Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei umgehend unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.

Weitere Präventionstipps finden sie unter www.polizei-beratung.de.

