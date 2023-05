Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zeugen sehen Einbrecher flüchten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Montag (08.05.2023) in ein Autohaus an der Alexanderstraße eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Der Einbrecher kletterte zunächst gegen 23.45 Uhr über das Hoftor und warf eine Fensterscheibe ein. Nachdem Zeugen durch den Lärm auf ihn aufmerksam wurden, flüchtete er in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck. Etwa eine Stunde später kehrte der Mann zum Autohaus zurück, hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Dort brach er eine Schublade auf und stahl eine Geldkassette in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden. Anschließend sprang er aus einem Fenster im Erdgeschoss, kletterte erneut über das Tor und rannte in unbekannte Richtung davon. Bei dem Täter handelt es sich laut Zeugen um einen 20 bis 30 Jahre alten und etwa 180 Zentimeter großen Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren. Er trug eine helle Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem weißen Emblem auf der Brust. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell