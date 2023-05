Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 25-Jährigen mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sollen am Freitagabend (05.05.2023) im Bereich des Schlossplatzes einen 25 Jahre alten Mann mutmaßlich angegriffen und mit einem Messer bedroht haben. Der 25-Jährige hielt sich gegen 22.00 Uhr am Königsbau, auf Höhe des Haupteinganges auf, wo er aus bislang ungeklärten Gründen mit einer Personengruppe in Streit geriet. In dessen Folge sollen zunächst zwei unbekannte Männer ihn getreten beziehungsweise geschlagen haben, bevor einer mutmaßlich ein Messer zog und mehrere Stichbewegungen gegen den Oberkörper des 25 Jahre alten Mannes machte. Der 25-Jährige konnte jedoch so ausweichen, dass lediglich der rechte Ärmel seines Oberteils beschädigt worden ist. Die Unbekannten flüchteten daraufhin. Eine Funksofortfahndung verlief negativ. Der Täter, der das Messer benutzt hat, soll zirka 20 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein. Er hatte kurze dunkle Haare und trug eine dunkle Hose sowie ein helles Oberteil. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich. Weitere Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell