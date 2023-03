Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - E-Scooter gestohlen

Am Samstag entwendete ein Unbekannter einen E-Scooter in Biberach.

Die 43-Jährige stellte gegen 19.30 Uhr ihren E-Scooter vor einem Geschäft in der Eisenbahnstraße ab. Sie hatte diesen mit einem Zahlenschloss an einem Fahrradständer gesichert. Gegen 23 Uhr stellte die 43-Jährige dann das Fehlen des E-Scooters fest. Ein Unbekannter hatte das Schloss aufgebrochen und diesen entwendet. Die Biberacher Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Sichern Sie Kleinfahrzeuge vor Diebstahl. Oft werden leichte Fahrzeuge von Dieben einfach weggetragen. Schließen Sie Ihr Fahrrad am besten an einem festen Fahrradständer oder an einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser.

