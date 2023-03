Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Rauchentwicklung im Keller

Am Sonntag rückten Einsatz- und Rettungskräfte in Herbrechtingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Hirschhaldestraße. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Vor Ort konnte eine geringe Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Feuerwehr brachte einen Plastikeimer ins Freie. An dem Deckel des Eimers befanden sich vereinzelt Brandlöcher. Was die letztendlich verursacht hatte, ist noch unklar. Eine in der Wohnung befindliche 32-Jährige hatte auch keine Erklärung dafür. Ein Schaden entstand nicht. Verletzte gab es nicht.

