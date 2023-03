Ulm (ots) - Gegen 3 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen älteren Mann im Westringtunnel. Der lief dort mit seinem Gehwagen in Richtung Neu-Ulm. Die Polizei traf den 90-Jährigen auf der Fahrbahn laufend an. Er teilte mit, auf dem Weg zu einem Arzttermin zu sein. Der Termin sollte jedoch erst in 12 Stunden stattfinden. Der Mann schien etwas verwirrt zu sein. Die ...

