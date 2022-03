Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand mit schwerverletzter Bewohnerin

Bonn (ots)

Bonn-Mehlem, Am Nippenkreuz; 22.03.2022 04:29 Uhr

Am frühen Morgen wurde Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand nach Bonn-Mehlem gerufen. Das Feuer hatte sich in der Dachgeschosswohnung bis zum Eintreffen der Feuerwehr schon ausgebreitet, sodass diese im Vollbrand stand und aus Fenstern auf allen Gebäudeseiten dichter Rauch drang. Die Bewohnerin hatte sich mit einer Rauchgasvergiftung noch eigenständig ins Freie retten können, sie wurde vom Rettungsdienst gesichtet und in ein Krankenhaus transportiert.

Von der Feuerwehr wurden mehrere Trupps im Außen- und Innenangriff eingesetzt um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Gleichzeitig wurde der heiße Brandrauch mit einem Hochleistungslüfter aus der Brandwohnung herausgedrückt. Aufgrund massiver Brandschäden ist die Wohnung unbewohnbar.

In der Wohnung wurden zwei Katzen vermisst. Eine Katze konnte im Verlauf des Einsatzes lebend gefunden werden, die zweite Katze wurde bei Nachlöscharbeiten in der Brandwohnung nur noch tot aufgefunden.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuerwachen 1, 2 und 3 sowie von den Löscheinheiten Mehlem und Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr. Die verwaisten Feuerwachen wurden während des Einsatzes von den Löscheinheiten Buschdorf, Holtorf und Holzlar der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

