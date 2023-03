Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Senior mit Rollator auf der Fahrbahn

Am Montag lief ein 90-Jähriger auf der B10 in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen älteren Mann im Westringtunnel. Der lief dort mit seinem Gehwagen in Richtung Neu-Ulm. Die Polizei traf den 90-Jährigen auf der Fahrbahn laufend an. Er teilte mit, auf dem Weg zu einem Arzttermin zu sein. Der Termin sollte jedoch erst in 12 Stunden stattfinden. Der Mann schien etwas verwirrt zu sein. Die Polizei brachte den 90-Jährigen sicher nach Hause.

Hinweis der Polizei: Manche Altersgruppen benötigen ab und an Hilfe im Alltag. Gerade im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr entstehen oftmals gefährliche Situationen durch und auch für Kinder und ältere Menschen. Daher ist es wichtig, dass jeder Verkehrsteilnehmer besonders Rücksicht auf diese Gruppen nimmt. Damit alle sicher ankommen.

