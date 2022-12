Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (520/2022) Unbekannte stehlen hochwertiges "Cube"-Pedelec in Bad Sachsa

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, An der Mönchlede

Mittwoch, 30. November 2022, zwischen 12.45 und 13.05 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Innerhalb von nur 20 Minuten haben Unbekannte am vergangenen Mittwoch (30.11.22) in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ein hochwertiges Pedelec der Marke Cube gestohlen. Das Rad (siehe Vergleichsbild im Anhang) verschwand zwischen 12.45 und 13.05 Uhr vor einem Supermarkt in der Straße "An der Mönchlede". Hier hatte es der Besitzer nach eigenen Angaben mit einem Faltschloss gegen Wegnahme gesichert. Abgeschreckt hat dies die Diebe nicht.

Das Pedelec vom Typ "Stereo Hybrid 160 HPC" hat einen silbernen Rahmen, orangene Griffe und einen dickeren, schwarz-weißen Damensattel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Sachsa, Telefon 05523/95279-0.

