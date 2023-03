Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt in Richtung Stuttgart. Im zweispurigen Bereich musste ein 41-Jähriger aufgrund des Verkehrs halten. Die Verkehrssituation nahm eine 21-Jährige in ihrem Toyota zu spät wahr und prallte dem Audi in das ...

