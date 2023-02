POL-PPRP: Unfallflucht im Buschweg - Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Montagmorgen (13.02.2023), gegen 10 Uhr, wurde die Polizei Ludwigshafen alarmiert, weil ein 60-Jähriger zunächst ein Auto beschädigte und dann damit drohte, seine Wohnung in Brand zu setzen. Polizeikräfte konnten den Mann in seiner Wohnung feststellen. Der 60-Jährige, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde an den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen übergeben. Rückfragen bitte ...

mehr