POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer streifte im Zeitraum zwischen dem 11.02.2023 21:00 Uhr und dem 12.02.2023 17:00 Uhr das in der Weißenburger Straße geparkte Auto eines 46-jährigen Ludwigshafeners. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in einer Parklücke am linken Fahrbahnrand geparkt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

