Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine 45-Jährige aus Ludwigshafen stellte ihr Auto am 10.02.2023 um 12:00 Uhr im vierten Obergeschoss eines Parkhauses oberhalb der Tankstelle in der Zollhofstraße ab. Als sie am 12.02.2023 12:30 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Schaden an der Beifahrertür des Autos fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell