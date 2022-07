BPOL-KL: Bei Einreise verhaftet

Kaiserslautern (ots) - Am 4. Juli 2022 wurde der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern durch die DB AG mitgeteilt, dass sowohl ein in der Abstellanlage am Bahnhof Ludwigshafen, als auch ein am Bahnhof Germersheim abgestellter Zug mit Graffiti beschmiert wurde. Der Zug, der sich in der Abstellanlage Ludwighafen ...

mehr