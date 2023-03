Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vor Kontrolle geflüchtet

Am Samstag hatte ein 39-jähriger Fahrer keinen Führerschein in Heidenheim.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den Ford in der St. Pöltener Straße fahren. Sie wollten gegen 22.45 Uhr das Auto kontrollieren und wendeten den Streifenwagen. Der Fahrer erkannte dies und beschleunigte seinen Ford. Er bog in die Paul-Wulz-Straße ab und hielt an. Zu Fuß flüchtete der 39-Jährige. Im Bereich der St. Pöltener Straße versteckte er sich hinter einem geparkten Auto. Die Polizisten konnten einen weiteren Fluchtversuch stoppen. Ermittlungen ergaben, dass der 39-Jährige keinen Führerschein hatte. Auf seiner Flucht hatte er ein Tütchen weggeworfen. Die Polizei konnte es auffinden. Darin befand sich etwa ein Gramm Kokain. Das beschlagnahmte die Polizei. Die ermittelt nun gegen 39-Jährigen.

Die Polizei führt rund um die Uhr Kontrollen durch, um für Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Wer ein Kraftfahrzeug führen will, braucht meist einen Führerschein. Das setzt voraus, das Fahren gelernt zu haben und dafür geeignet zu sein. Denn das Führen von Kraftfahrzeugen ist grundsätzlich gefährlich. Das zeigen allein die vielen Verkehrsunfälle, die täglich auf den Straßen passieren. Um diese Gefahren auch in Zukunft zu mindern, wird die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.

