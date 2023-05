Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (05.05.2023) einen 33-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem an der Badstraße gelegenen Drogeriemarkt mehrere Parfüms entwendet und sich gegen das Festhalten durch die Detektivin gewehrt zu haben. Die 19-jährige Angestellte konnte gegen 17.45 Uhr beobachten, wie der Täter drei Parfümflaschen im Wert von zirka 200 Euro an sich nahm und anschließend das Geschäft verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Als sie den Dieb daraufhin verfolgte, ansprach und ihn festzuhalten versuchte, nachdem er auf die Ansprache nicht reagierte, stieß er die Zeugin von sich und riss sich los. Anschließend flüchtete er in Richtung Wilhelmsplatz. Hierbei konnte durch zwei weitere Mitarbeiter des Drogeriemarktes beobachtet werden, wie der Flüchtende das Diebesgut an drei Männer übergab. Die 36-, 46- und 49-jährigen Komplizen konnten mit dem Diebesgut kurze Zeit später von Polizeibeamten in einer Stadtbahn in Tatortnähe festgenommen werden, ebenso der 33-jährige Haupttäter im Bereich des Wilhelmsplatzes. Die drei Mittäter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Der einschlägig polizeilich bekannte 33-jährige polnische Staatsangehörige, der zudem im Verdacht steht, bereits gegen 14.30 Uhr im gleichen Geschäft Parfüms im Wert von zirka 150 Euro entwendet zu haben, wurde nach erfolgter Haftrichtervorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell