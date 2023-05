Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (04.05.2023) einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Geschäft an der Königstraße Kleidungsstücke gestohlen haben soll. Der 43-Jährige betrat gegen 14.20 Uhr das Bekleidungsgeschäft und steckte Hosen und Hemden im Wert von fast 500 Euro in eine mitgebrachte Tüte. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach den Mann an und brachte ihn in sein Büro, wo er die Polizei verständigte. Die Beamten nahmen den staatenlosen polizeibekannten Tatverdächtigen palästinensischer Herkunft daraufhin fest. Er wird im Laufe des Freitags (05.05.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

