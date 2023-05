Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Unfallstelle weggefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Kleinwagens ist am Freitagvormittag (05.05.2023) nach einem Unfall mit einem 17 Jahre alten Fahrer eines Leichtkraftrads an der Kreuzung Werastraße / Kernerstraße geflüchtet. Der Kleinwagen befuhr kurz nach 11.00 Uhr die Werastraße aus Richtung Olgastraße und bog nach links in die Kernerstraße ab, als der 17-Jährige auf der Werastraße im Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Olgastraße unterwegs war. Der 17-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte dabei. Der rote oder weiße Kleinwagen setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Der Jugendliche erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

