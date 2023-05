Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (04.05.2023) in der Leonhardstraße einen 74 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der Senior traf gegen 22.50 Uhr im Bereich der Leonhardstraße Ecke Jakobstraße auf den Unbekannten sowie auf dessen ebenfalls unbekannten Begleiter. Die drei Männer kamen miteinander ins Gespräch. Als der 74-Jährige im weiteren Verlauf seine Geldbörse herausholte um daraus etwas zu zeigen, entriss sie ihm der Täter, entnahm rund 300 Euro Bargeld und flüchtete damit in Richtung Katharinenstraße. Sein Begleiter bat den 74-Jährigen darum, nicht die Polizei zu verständigen, da er ihm das gestohlene Geld wieder zurückbringen wollte und lief dem Mann hinterher. Als dieser jedoch nicht mehr mit dem Geld zurückkam, rief der Senior die Polizei. Der Täter soll zirka 190 bis 195 Zentimeter groß und lockige dunkle Haare sowie einen Bart getragen haben. Er war dunkel gekleidet und hatte eine kräftige Statur. Sein unbekannter Begleiter war etwa 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte ebenfalls eine kräftige Statur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

