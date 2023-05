POL-S: 27-Jähriger durch Schläge schwer verletzt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (02.05.2023) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brählesgasse eingebrochen. Die Täter entriegelten zwischen 07.30 Uhr und 21.30 Uhr ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss und stiegen in die Wohnung ein, wo sie unter anderem Tabak und Zigarettenfilter stahlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die ...

