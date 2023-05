Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Mittwoch (03.05.2023) in der Benzstraße. Ein 67 Jahre alter Mann stand mit seinem Porsche gegen 17.15 Uhr in der Benzstraße in Richtung Mercedesstraße vor einer Ampel und wollte nach links in die Seitenstraße zu den Veranstaltungshallen abbiegen. Aus unbekannten Gründen fuhr er los, überfuhr eine Rabatte und prallte gegen den entgegenkommenden Ford Focus einer 58 Jahre alten Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Focus gegen einen dahinterstehenden VW Passat eines 55 Jahre alten Mannes und den Roller eines 57-Jährigen geschoben. Der Porschefahrer sowie der Fahrer des VW Passat und der Rollerfahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund mehrerer Veranstaltungen im Neckarpark zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

