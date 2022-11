POL-WES: Hünxe - Motorradfahrer nach Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet

Schermbeck (ots) - Am 28.11.2022, gegen 11.30 Uhr kam es in Schermbeck-Besten zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Kurierfahrer war mit einem typischen Lieferfahrzeug der Firma Ups auf der Bestener Straße in Richtung Kirchhellener Straße unterwegs. Als der Kurierfahrer im Bereich Bestener Straße/Brömmelweg überholen wollte, ärgerte das den ...

mehr