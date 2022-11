Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schermbeck (ots)

Am 28.11.2022, gegen 11.30 Uhr kam es in Schermbeck-Besten zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ein Kurierfahrer war mit einem typischen Lieferfahrzeug der Firma Ups auf der Bestener Straße in Richtung Kirchhellener Straße unterwegs. Als der Kurierfahrer im Bereich Bestener Straße/Brömmelweg überholen wollte, ärgerte das den unbekannten Fahrer eines grauen Kombis.

Wegen des entgegenkommenden Verkehrs, bremste der Kurierfahrer ab. Als der unbekannte Fahrer seinen Wagen ebenfalls gestoppt hatte, bedrohte er den Kurierfahrer und folgte ihm im Anschluss über die Bestener Straße, bog rechts in die Straße Hoher Berg ab und fuhr weiter über den Kuhweg.

Der unbekannte Fahrer des grauen Kombis ist 35-45 Jahre alt, groß, breit gebaute Statur, langer weiß/gräulicher Bart, dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell