Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe bedrohen Angestellten - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (02.05.2023) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem 37-jährigen mutmaßlichen Komplizen Waren in einem Supermarkt an der Sophienstraße gestohlen zu haben. Den Ermittlungen zufolge betraten die beiden Tatverdächtigen den Markt gegen 18.20 Uhr und nahmen alkoholische Getränke aus der Auslage. Auf dem Weg zur Kasse schob der 38-Jährige eine Weinflasche in seine Tasche und nahm noch mehrere Packungen Zigaretten aus der Auslage. Nachdem sie die Kasse passiert hatten, ohne die Weinflasche und die Zigaretten zu bezahlen, sprach sie ein 32-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Daraufhin bedrohten und beleidigten die beiden Männer den Mitarbeiter und flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Duo und nahmen beide im Bereich des Ruppert-Mayer-Platzes fest. Der 38-jährige Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Mittwochs (03.05.2023) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Seinen mutmaßlichen Komplizen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell