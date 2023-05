POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Unbekannte Täter sind am Sonntag oder am Montag (30.04./01.05.2023) in ein Gartengrundstück im Gewann Oberes Rot eingebrochen. Die Täter trennten zwischen 11.00 Uhr am Sonntag und 10.00 Uhr am Montag einen Maschendrahtzaun auf und gelangten anschließend auf das Grundstück. Dort erbeuteten sie unter anderem zwei Wildkameras sowie mehrere Spanngurte. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

mehr