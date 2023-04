Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus verbranntem Fahrzeug

Lützkampen/Harspelt (ots)

Am 08.04.2023 kam es gegen 15:45 Uhr zum Brand eines Pkws auf der A1 zwischen den Ortschaften Lützkampen und Harspelt. Ursache des Brandes dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein. Die Fahrerin des Pkw konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Daleiden, Eschfeld und Lützkampen sowie die Polizeiinspektion Prüm. In der darauffolgenden Nacht wurden aus dem mittlerweile neben der Fahrbahn abgestellten Fahrzeugwrack mehrere Elektrogegenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

