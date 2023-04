POL-PDWIL: Ereignis: Sachbeschädigung an PKW Ort.: Gerolstein, Sonnenley Zeit: Fr. 07.04.2023, 23.30 Uhr bis Sa. 08.04.2023, 11.30 Uhr

Daun (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten in der Nacht zu Karfreitag einen auf dem Kinderspielplatz des Hochhauses aufgestellten hölzernen Osterhasen und deponierten diesen in der Prümer Straße. Hierbei wurde dieser beschädigt. Hinweise auf den Verursacher sind bislang nicht vorhanden und werden erbeten an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592 96260. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Telefon: 06592 96260 pidaun@polizei.rlp.de ...

