POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Kesten (ots) - In der Zeit vom 25.03.2023 bis 08.04.2023 wurden in Kesten in der dortigen Gemarkung "Sauerboor" 3 Festmeter Langholz (Eiche) entwendet. Die Stämme waren am asphaltierten Wegesrand abgelagert. Aufgrund der Feststellungen vor Ort ist davon auszugehen, dass diese mittels Kran auf einen Langholz-LKW aufgeladen und abtransportiert wurden. Zeugen, die Hinweise über den Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues (06531-95270) zu ...

